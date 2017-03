„Miss Etam na doorstart weer gezond bedrijf”

Miss Etam is circa een jaar na de doorstart, waarbij het doek viel voor tachtig filialen, weer een gezond bedrijf. Dat liet FNG, het beursgenoteerde moederbedrijf van de damesmodeketen, vrijdag weten bij de publicatie van de voorlopige resultaten over 2016.

Met honderd overgebleven winkels was Miss Etam afgelopen jaar goed voor een omzet van een kleine 100 miljoen euro. Daarmee zijn de verkopen nog niet op het niveau dat FNG voorspelde toen het begin vorig jaar naar de beurs ging. Maar de ontwikkelingen stemmen het bedrijf positief.

FNG boekte een totale omzet van 458 miljoen euro. Het bedrijf sprak van een „omzetsprong”, maar gaf geen vergelijkbare cijfers over 2015. De groep zoals die nu is samengesteld, met naast Miss Etam de Belgische schoenenverkoper Brantano en modeketens als Claudia Sträter en Steps, is afgelopen jaar door een reeks overnames tot stand gekomen.