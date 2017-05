Minder woningverkopen in april

In april zijn minder woningen van eigenaar gewisseld dan in maart. Dat meldt het Kadaster, dat de inschrijvingen registreert. In april noteerde het Kadaster 16.694 verkochte woningen, in maart waren dat er nog 21.648. Dat is een daling van 22,9 procent.

Vorige maand daalden de verkopen op maandbasis van alle woningtypen. Bij appartementen was die daling met 21,9 procent het kleinst, bij hoek- en vrijstaande woningen met 25,5 procent het grootst. Ten opzichte van april vorig jaar is er wel een stijging van 1,9 procent te melden. Toen lieten notarissen 16.387 woningoverdrachten inschrijven.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam ook fors af ten opzichte van maart, maar licht toe ten opzichte van april vorig jaar. Executieveilingen waren er fors minder dan in april vorig jaar: 103 om 184.