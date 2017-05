Melkproductie Nederland naar recordniveau

De melkproductie van koeien in Nederland is in 2016 gestegen naar de recordhoeveelheid van 14,3 miljard kilo. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Sinds 2005 komt dat neer op een productietoename met bijna 37 procent. Volgens het CBS werd die hoeveelheid melk geproduceerd door ruim 1,7 miljoen melkkoeien. De gemiddelde melkproductie per koe lag vorig jaar op 8200 liter, aldus het statistiekbureau.

Het CBS wijst er verder op dat het gemiddeld aantal koeien per bedrijf in de melkveesector de laatste decennia duidelijk is gestegen, van 38 in 1980 naar 97 vorig jaar. De honderd grootste melkveehouderijbedrijven hebben nu gemiddeld bijna vijfhonderd koeien.