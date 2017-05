Meer winst op lagere omzet farmaceut Pfizer

Het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer is in het eerste kwartaal op een licht hogere winst uitgekomen, bij een iets lagere omzet. Dat blijkt uit cijfers die de producent van onder meer Viagra dinsdag naar buiten bracht.

De nettowinst nam met 3 procent toe in vergelijking met een jaar eerder, tot 3,1 miljard dollar, terwijl de omzet met 2 procent kromp tot bijna 12,8 miljard dollar. Volgens het bedrijf is die omzetdaling te verklaren door een verschil in verkoopdagen ten opzichte van vorig jaar en negatieve wisselkoerseffecten.

Topman Ian Read verklaarde dat de resultaten van de farmaceut in lijn liggen met de eigen verwachtingen. Pfizer handhaafde zijn prognoses voor heel 2017. Daarbij wordt onder meer gerekend op een omzet van 52 tot 54 miljard dollar.