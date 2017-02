„Meer vergoeding in aandelenlease-affaire”

Duizenden gedupeerden van de langlopende aandelenlease-affaire kunnen naar verwachting tot duizenden euro’s aan extra vergoeding tegemoet zien. Dat schat claimorganisatie Leaseproces op basis van een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Het gaat om Nederlanders die in de jaren negentig een zogeheten aandelenleasecontract afsloten bij aanbieders als Dexia en Aegon. Na het barsten van de internetzeepbel in 2000 daalden de aandelenkoersen en kwamen honderdduizenden beleggers met grote schulden te zitten. Jaren terug is er al een collectieve schaderegeling vastgesteld, maar er zijn nog altijd veel mensen die daarmee geen genoegen nemen.

Het hoogste Nederlandse rechtscollege heeft nu bepaald dat bepaalde zaken uit de eerder overeengekomen compensatieregeling anders verrekend moeten worden. Deze specifieke uitspraak heeft volgens Leaseproces in elk geval gevolgen voor zo’n 2500 klanten van de Belgische bank Dexia en voor ongeveer vijfhonderd klanten van Aegon.

„Dit is opnieuw een prachtige overwinning”, zegt jurist Simon Zuurbier van Leaseproces. Hij wijst erop dat dit al de vierde keer is in ruim anderhalf jaar dat de Hoge Raad in het nadeel van de aanbieders van de aandelenleasecontracten heeft beslist. Vorig jaar werd bijvoorbeeld al bepaald dat mensen die hun aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten ook recht hebben op een volledige vergoeding.

Leaseproces wacht nu nog op één andere uitspraak van de Hoge Raad en gaat er vanuit dat de aandelenlease-affaire daarna eindelijk voor alle resterende dossiers afgewikkeld kan worden.