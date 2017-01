„Mediabedrijf Meredith zint op fusie met Time”

Het Amerikaanse mediabedrijf Meredith heeft branchegenoot Time Inc benaderd om te praten over een fusie. Dat meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van ingewijden.

Er gaan al enkele dagen geruchten dat Meredith opnieuw zijn zinnen heeft gezet op de uitgever van bladen als Time, Fortune, Sports Illustrated en People. In 2013 was Meredith, dat zelf onder meer diverse tv-stations en bladen als Better Homes and Gardens bezit, ook al dicht bij een samensmelting met Time. Maar toen ketste de deal op het laatste moment af, waarna Time-eigenaar Time Warner besloot om het bedrijf af te splitsen en zelfstandig naar de beurs te brengen.

Meredith is niet de enige partij die geïnteresseerd is in Time. Drie miljardairs deden eind vorig jaar nog een poging om de bladenuitgever in te lijven, maar hun bod ter waarde van zo’n 2 miljard dollar is volgens de ingewijden afgewezen.