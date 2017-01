Maritiem Museum Rotterdam duikt in offshore

„Zorg ervoor dat de helikopterpiloot veilig op het boorplatform kan landen.” Gehoorzaam zwaait een man met twee oranje borden in zijn hand naar de aanvliegende helikopter. Helaas, hij geeft veel te vroeg het sein dat de piloot kan landen. Met een plons verdwijnt het toestel in zee.

In het Maritiem Museum Rotterdam kunnen bezoekers sinds twee weken het werken in de Nederlandse offshoresector van dichtbij meemaken. Dit gebeurt op de interactieve expositie ”Offshore Experience”. Een miljoenenproject, zelfs het duurste dat het Maritiem Museum (sinds 1873) ooit lanceerde, vertelt museummedewerkster Judith Freijser. Niet voor niets: „Wereldwijd staan Nederlandse bedrijven vooraan op het gebied van offshoretechniek, maar de mensen op straat weten dat nauwelijks.”

De expositie moet hierin verandering brengen. Maar niet alleen om een hedendaags staaltje van Hollands glorie onder de aandacht te brengen. „Ook om te laten zien hoe groot het belang van energiewinning is voor ons dagelijks leven: allemaal gebruiken wij tenslotte energie tijdens bijvoorbeeld het koken, autorijden en opladen van onze telefoon. Daarnaast gaat er de komende tijd heel veel veranderen: de offshoresector zit midden in een omslag van fossiele naar CO2-neutrale energie.”

Loeiende wind

Na een filmpje over rampenoefeningen en veiligheidsinstructies betreden de bezoekers –getooid met helm en veiligheidsvest– een ”boorplatform” met rondom een reusachtige filmprojectiewand die hun in 360 graden een uitzicht biedt op de zee. Golven rollen af en aan, de wind strijkt hoor- en voelbaar over de hoofden en op kleine en grotere afstand zie je schepen varen. Op gezette tijden steekt er een storm op. Dan loeit de wind en groeien de golven.

Voor het filmen van de lucht beklommen de makers de vuurtoren van Ameland. Ook de deinende golven ogen levensecht. Freijser: „Een bezoeker die op een boorplatform werkte, vertelde me dat hij in onze simulatie de werkelijkheid herkende. Een groot compliment, natuurlijk.”

Op het platform kan de bezoeker aan de slag met opdrachten zoals het manoeuvreren van een schip in zware storm, het bepalen van de goede locatie van een windmolenpark, het uitvoeren van gasboringen en het laten landen van een ratelend naderende helikopter. Hoe beter je de opdracht uitvoert, hoe meer punten je verdient.

In het midden van de ruimte pronken indrukwekkende maquettes (schaal 1:100) van schepen uit de offshoresector die wereldwijd de zeeën bevaren. Paradepaardje is een enorm model van het grootste schip ter wereld, de splinternieuwe ”Pioneering Spirit” (oorspronkelijk Pieter Schelte). Eigenaar is het Zwitsers-Nederlands offshorebedrijf Allseas, met zo’n 2500 medewerkers. De supercatamaran, sinds augustus in bedrijf, kan hele boorplatforms naar de plaats van bestemming varen, dan wel slooprijpe exemplaren van hun sokkel lichten en meenemen.

Diepzeebodem

Met een lift dalen museumbezoekers vervolgens af. Bij het uitstappen wanen ze zich 300 meter onder de zeespiegel, ver onder het boorplatform. In het schemerdonker lichten grote stalen pijpleidingen op. Welig begroeid door algen en andere zeeflora. Verderop zweven kwallen en zwemmen vissen. Een duiker houdt zich gehurkt bezig met laswerkzaamheden. Freijser, gedempt: „Op deze diepte kunnen duikers nog werken. Maar kijk, als je verder loopt zie je de situatie op een zeebodem van wel 3000 meter diepte.” Van de aanwezigheid van mensen kan daar geen sprake meer zijn. Toch functioneren daar onbemande olie- en gasfabrieken. Gecontroleerd en bestuurd via robots. Een echt exemplaar van zo’n op afstand bedienbaar onderwatervaartuig zweeft onder het plafond. Geschonken door een van de vele sponsors uit het bedrijfsleven. Op de gesimuleerde diepzeebodem zie je zo’n ”ROV” (remotely operated underwater vehicle) speurend rondzwemmen boven de gaswinningsinstallaties. Ernaast krijgen pijpleidingen op de bodem zorgvuldig een lading stenen over zich gestort – ter bescherming.

De zee- en diepzeebodemsimulatie is opgezet volgens het ”Pepper’s ghost”-principe: met behulp van spiegels ontstaat er voor het oog van de bezoeker een levensechte illusie van de zeewereld, alsof je er dwars doorheen kunt lopen.

Met behulp van de expositie –een van de acht meerjarententoonstellingen in het gebouw– richt het museum, samen met de vele offshorebedrijven die eraan bijdroegen, overigens nadrukkelijk ook de blik op de jeugd. Freij­ser: „We hopen schoolkinderen te interesseren voor een technische studie en een baan in de maritieme sector.”