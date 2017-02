Machines lucratief product voor export

De export van machines en machineonderdelen leverde in 2015 bijna 13 miljard euro op. Dat is bijna 2 procent van het bruto binnenlands product. Het gaat bijvoorbeeld om chipmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste onderzoek naar de belangrijkste exportgoederen.

Na de machines is Nederlands aardgas via de export het belangrijkste. Agrarische producten zijn ook heel belangrijk voor de Nederlandse export, meldde CBS eerder. Zo staat sierteelt op plaats drie in de top tien van meest waardevolle exportproducten. Ook vlees, zuivel, groenten en aardappelen zijn terug te vinden in de top tien van exportproducten met de hoogste toegevoegde waarde.