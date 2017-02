Lufthansa zet stap in pilotenconflict

Bij Lufthansa is een stap gezet in het al lang lopende conflict over het salaris van piloten. Een bemiddelaar is met voorstellen gekomen en die zijn door de Duitse luchtvaartmaatschappij geaccepteerd. Pilotenvakbond Vereinigung Cockpit gaat de oplossing nu voorleggen aan zijn leden, waardoor in maart meer duidelijkheid wordt verwacht.

Eind vorig jaar legden vliegers van Lufthansa nog meerdere dagen het werk neer. Daardoor zagen honderdduizenden passagiers hun vlucht geannuleerd worden. Aanleiding was een ruzie over onder meer salarissen, pensioenen en de toekomstvisie van de directie van Lufthansa. De piloten vinden dat zij al te lang geen loonsverhoging hebben gehad.

Bij de nu voorgestelde oplossing zouden 5400 piloten bij Lufthansa meer loon tegemoet kunnen zien. Ook zouden er voor een beperkt aantal vliegtuigen speciale arbeidsvoorwaarden buiten de cao om worden afgesproken. De jaarlijkse kosten van Lufthansa nemen hierdoor met zo’n 85 miljoen euro toe. Over onder meer de pensioenen is nog geen overeenstemming bereikt.