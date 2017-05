„Lufthansa zet Schiphol en KLM onder druk”

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa wil met een nieuwe terminal op de luchthaven van Frankfurt de druk opvoeren op concurrent KLM en op luchthaven Schiphol. Dat zegt topman Carsten Spohr woensdag in een interview in De Telegraaf.

Spohr zet in op een verlaging van de tarieven op Frankfurt, in navolging van Schiphol. In Nederland kan echter van de lagere tarieven nog onvoldoende worden geprofiteerd vanwege beperkte infrastructuur. Om die reden zou Frankfurt een nieuwe terminal moeten bouwen, die in 2021 klaar moet zijn. Dat is twee jaar eerder dan de uitbreidingsplannen van Schiphol.

Volgens Spohr is KLM inmiddels niet meer de voornaamste concurrent van Lufthansa. „Twintig jaar geleden KLM was onze grootste concurrent. Nu zijn dat easyJet en Ryanair.”