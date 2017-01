Louis Vuitton kijkt terug op goed 2016

De Franse producent van luxeartikelen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft een goed jaar achter de rug. Onder meer tassen, luchtjes en horloges vonden gretig aftrek.

De totale omzet kwam uit op 37,6 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan in 2015. Vooral in het vierde kwartaal liepen de zaken goed. Toen gingen de opbrengsten met wel 9 procent omhoog. Daarmee presteerde LVMH boven verwachting van analisten. De netto jaarwinst bedroeg uiteindelijk bijna 4 miljard euro, tegen 3,6 miljard euro een jaar eerder.

Topman Bernard Arnault is vooral blij omdat de omstandigheden waarin de positieve resultaten tot stand kwamen best lastig waren. In thuisland Frankrijk had het bedrijf bijvoorbeeld last van een terugloop in het aantal toeristen. Veel reizigers, die doorgaans goed zijn voor dure aankopen, blijven de laatste tijd weg uit Frankrijk vanwege de recente terroristische aanslagen in het land.