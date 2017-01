Lokaal bedrijfsleven steunt Haarlems Dagblad

Ondernemers in Haarlem en omstreken zijn bezorgd om de drastische inkrimping van de regioredactie bij onder meer het Haarlems Dagblad. Zij roepen de Telegraaf Media Groep (TMG), de eigenaar van de regionale dagbladen in Noord-Holland, op om de plannen te heroverwegen.

„De nieuwsvoorziening in onze regio heeft behoefte aan regionale focus, aan regionale betrokkenheid en dus ook aan regionale bezetting”, schrijven vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven vrijdag in een ingezonden brief aan het Haarlems Dagblad. Zij wijzen onder meer op de controlerende rol van regionale media.

TMG kondigde op oudjaarsdag een grote sanering aan bij de dagbladen van dochterbedrijf HMC. Door de samenvoeging van de redacties met die van de landelijke kranten De Telegraaf en Metro staan de banen van tientallen verslaggevers op de tocht.

Naast de oproep aan TMG doen de briefschrijvers ook een beroep op hun eigen achterban. Zij vragen ondernemers hun verbale steun ook om te zetten in betaalde abonnementen en advertenties. „Dat helpt te overleven, in het belang van ons allemaal.”