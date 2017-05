Licht hoger slot voor beurs Tokio

De effectenbeurs in Tokio is dinsdag met kleine winst gesloten. De grens van 20.000 punten kwam voor de toonaangevende Nikkei-index weer in zicht. Als de Japanse graadmeter die mijlpaal doorbreekt, zou dat voor het eerst sinds eind 2015 zijn.

De Nikkei won uiteindelijk 0,3 procent op 19.919,82 punten. Eerder op de handelsdag stond de hoofdindex in Tokio op het punt om door de 20.000 puntengrens te breken, maar later zakte de graadmeter weer iets weg.

Technologieconcern Toshiba leverde liefst ruim 12 procent aan waarde in. Beleggers blijven onzeker over de toekomst van het in financiële moeilijkheden verkerende bedrijf. Het is de grootste dagelijkse koersdaling voor Toshiba in vier maanden.

De Hang Seng in Hongkong toonde tussentijds een kleine min. De aandelenbeurs in Seoul steeg 0,2 procent, net als de All Ordinaries in Sydney.