Libische kwestie drukt winst SocGen

Société Générale (SocGen) heeft vorig kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het resultaat werd daarbij gedrukt door een schikking in een zaak die tegen de Franse bank werd aangespannen door het staatsinvesteringsfonds van Libië.

SocGen meldde donderdag een nettowinst van 747 miljoen euro over de eerste drie maanden van 2017. Dat was een vijfde minder dan een jaar eerder en 13 procent minder dan analisten in doorsnee hadden voorspeld.

De bank zette 350 miljoen euro opzij voor juridische kosten, zonder die verder te specificeren. Ingewijden lieten weten dat die voorziening samenhangt met de donderdag gemelde schikking met Libië, waarvan de exacte omvang evenmin werd bekendgemaakt. SocGen werd door de Libische investeringsautoriteit beschuldigd van corruptie en omkoping bij transacties die plaatsvonden van 2007 tot 2009.