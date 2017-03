„LeasePlan studeert op mogelijke beursgang”

De eigenaren van LeasePlan, waaronder pensioenuitvoerder PGGM en andere institutionele beleggers, bekijken de mogelijkheden voor een verkoop of beursgang van het autoleasebedrijf. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden. Het onderzoek zou zich nog in een vroeg stadium bevinden.

Het management en de aandeelhouders van LeasePlan zouden in gesprek zijn met adviseurs over de potentiële opbrengst van een verkoop of beursgang. Of het zover komt is evenwel allerminst zeker. De huidige eigenaren namen LeasePlan in 2015 voor 3,7 miljard euro over van onder meer Volkswagen.

De Franse bank Société Générale kondigde onlangs een beursgang aan voor zijn autoleasetak ALD. Volgens de bronnen waarop Bloomberg zich baseert, zou de belangstelling bij beleggers voor dat bedrijf weleens mede kunnen bepalen of LeasePlan voor dezelfde route kiest.