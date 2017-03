Lagere opening op nieuwsluw Wall Street

De effectenbeurzen in New York zijn maandag vlak tot licht lager geopend. Beleggers op Wall Street moeten het doen met een nagenoeg lege agenda wat betreft macro-economische cijfers en bedrijfsnieuws.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening vrijwel vlak op 20.911 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2375 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omlaag tot 5869 punten.

De aandacht zal uitgaan naar president Charles Evans van de Federal Reserve in Chicago, die later op de dag een speech en een televisie-interview geeft. Fed-voorzitter Janet Yellen houdt donderdag een toespraak. Mogelijk valt uit hun woorden iets op te maken over het rentebeleid van de Fed. Vorige week werd de rente verhoogd door de Amerikaanse centrale bank.

De verkoper van natuurlijke voeding Sprouts Farmers Market klom 3,4 procent. Naar verluidt wordt overleg gevoerd met winkelketen Albertsons over een fusie. Daarbij zou Sprouts van de beurs worden gehaald en worden samengevoegd met Albertsons, dat in handen is van investeerder Cerberus.

Biotechnologiebedrijf Array BioPharma kelderde 12 procent, na tegenvallende testresultaten met een middel tegen een vorm van huidkanker. Array heeft nu zijn marktaanvraag voor dat middel bij toezichthouder FDA ingetrokken.