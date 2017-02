Lager slot voor beurs Japan

De aandelenmarkt in Tokio is donderdag met rode cijfers de handel uitgegaan. In de rest van Azië stonden kleine plussen op de koersenborden.

De Japanse Nikkei-index verloor 0,5 procent tot 18.907,67 punten. Bij de verliezers in Tokio stond technologieconcern Hitachi met een min van 8 procent. Hitachi heeft een conflict met Mitsubishi Heavy Industries over betalingen voor projecten in Zuid-Afrika. Autofabrikant Toyota daalde 2 procent onder druk van teleurstellende verkoopcijfers in China.

Beleggers in Tokio verwerkten ook nog gegevens over de Japanse machineorders. Die gingen in december op maandbasis met 6,7 procent omhoog, na een daling met ruim 5 procent een maand eerder. Dit duidt erop dat Japanse bedrijven weer investeringen doen in apparatuur.

In Hongkong liet de Hang Seng tussentijds een winstje zien van 0,1 procent. De Chinese brouwer Tsingtao sprong daar 4,7 procent omhoog. Naar verluidt zou het Deense Carlsberg voor 1,2 miljard dollar een belang van 20 procent willen nemen in Tsingtao.

De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent vooruit.