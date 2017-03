Lager slot na sterk kwartaal op Wall Street

De beurzen in New York lieten vrijdag op de laatste handelsdag van het eerste kwartaal kleine verliezen optekenen. Beleggers op Wall Street deden het kalm aan na de flinke opmars van de beursgraadmeters in de eerste drie maanden van dit jaar.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 20.663,22 punten. De Dow is sinds begin dit jaar 4,6 procent gestegen. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2362,72 punten. De S&P boekte afgelopen kwartaal een winst van 5,5 procent. De technologiebeurs Nasdaq ging een fractie omlaag tot 5911,74 punten. De Nasdag staat sinds begin dit jaar bijna 10 procent hoger.

BlackBerry won 11,5 procent. De ooit roemruchte maker van smartphones met toetsenbord draait steeds beter als softwarebedrijf. Het Canadese concern overtrof in het afgelopen boekjaar dat liep tot eind februari, de eigen omzetdoelstellingen voor zijn softwaredivisie. Voor dit boekjaar rekent topman John Chen op een voortzetting van de groei van de softwaretak.

Chemieconcern DuPont verkoopt een deel van zijn gewasbeschermingsmiddelentak aan branchegenoot FMC, in ruil voor de onderdelen FMC Health en Nutrition. Met de deal is tevens zo’n 1,2 miljard dollar in contanten gemoeid. DuPont daalde 1,6 procent. FMC klom juist meer dan 13 procent.

Het aandeel Akari Therapeutics sprong liefst 58,5 procent omhoog. Een middel van het biotechnologiebedrijf tegen een bepaalde bloedziekte heeft een zogeheten fast track-erkenning gekregen van de Amerikaanse autoriteiten, waardoor het sneller op de markt kan komen.

Daarnaast spraken verschillende Fed-bestuurders. De president van de Fed in New York, William Dudley, gaf tegen persbureau Bloomberg aan dat nog twee renteverhogingen dit jaar „gepast” zou zijn.

Er werden ook nog wat macro-economische cijfers verwerkt. Zo werd onder meer bekend dat de consumentenuitgaven in de Verenigde Staten in februari licht zijn gestegen. De Universiteit van Michigan meldde dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in maart iets is verbeterd.

De euro was 1,0670 dollar waard, tegen 1,0695 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 50,69 dollar, maar Brent verloor 0,3 procent tot 52,83 dollar per vat.