Lage olieprijs raakt omzet oliebedrijf Vitol

Olie- en grondstoffenhandelaar Vitol heeft in 2016 zijn omzet zien dalen onder druk van de lage olieprijzen. Wel nam het handelsvolume toe. Dat liet het van oorsprong Rotterdamse bedrijf weten in een handelsbericht.

De omzet zakte naar 152 miljard dollar, van 168 miljard dollar een jaar eerder. Het handelsvolume in olie en andere producten steeg met 16 procent tot krap 2,6 miljoen vaten, wat een gemiddelde van ruim 7 miljoen vaten per dag betekent. Ongeveer de helft van de portfolio bestaat uit ruwe olie. Vitol houdt zich verder ook bezig met handel in onder meer brandstof, vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) en steenkool.

Het bedrijf is ’s werelds grootste onafhankelijke oliehandelaar en heeft een vloot van 250 schepen om zijn goederen te vervoeren.