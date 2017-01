Lage energieprijzen raakten Eneco in 2016

Eneco heeft afgelopen jaar de omzet en winst zien dalen als gevolg van de lage energieprijzen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het energiebedrijf maandag heeft gepubliceerd.

Eneco behaalde een omzet van 3,9 miljard euro, dik 9 procent minder dan in 2015. De nettowinst kwam uit op 199 miljoen euro, wat neerkomt op een daling met ruim 4 procent op jaarbasis. Gezien de lastige marktomstandigheden is het bedrijf naar eigen zeggen tevreden over de resultaten.

Onder meer de aanstaande, verplichte splitsing van Eneco in een energie- en een netwerkbedrijf zadelde het bedrijf op met flink hogere kosten. Het bedrijf wist dat volgens financieel topman Guido Dubbeld op te vangen met „gerichte efficiëntiemaatregelen”.