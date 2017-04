Koopwoningen vliegen weg

De woningmarkt draait op volle toeren. In het eerste kwartaal werden 10 procent meer huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, terwijl de gemiddelde verkoopprijs met 8,8 procent steeg. Het aanbod te koop staande woningen is vergeleken met het dieptepunt van de crisis in 2012/2013 inmiddels meer dan gehalveerd.

Dat blijkt uit cijfers die makelaarskoepel NVM donderdag naar buiten bracht. De bij de NVM aangesloten makelaars, samen goed voor pakweg driekwart van de markt, hebben minder dan 79.000 woningen te koop staan. Vier jaar geleden waren dat er nog bijna 170.000.

Voorzitter Ger Jaarsma vindt dat het nieuwe kabinet zich moet inspannen om jaarlijks 80.000 nieuwbouwwoningen te realiseren, met name in en rondom de steden. „Ik vind dat het Rijk en de gemeenten proactiever hun rol moeten oppakken. Beleggers, ontwikkelaars en makelaars staan te trappelen om er een succes van te maken”, zei hij in Amsterdam bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal.

NVM-makelaars verkochten de afgelopen drie maanden een kleine 39.000 woningen. Het aantal transacties in de totale markt raamt de organisatie op ruim 50.000. Woningen staan steeds minder lang te koop: op dit moment gemiddeld 77 dagen. Begin 2016 was dat nog 108 dagen, vier jaar geleden 169 dagen. Bijna twee op de drie woningen die te koop komen, hebben binnen drie maanden een nieuwe eigenaar.

Gemiddeld bracht een woning bij verkoop in het eerste kwartaal 248.000 euro op. De prijzen stijgen nog steeds, maar minder hard dan de vorige vijf kwartalen. Vergeleken met de laatste drie maanden van 2016 bedroeg de stijging 1,1 procent.

Wie nu een huis wil kopen, kan gemiddeld kiezen uit zes woningen. De regionale verschillen zijn echer zeer groot, stelt de NVM. In Groningen, Amsterdam, Utrecht en de Zaanstreek hebben kopers keuze uit minder dan drie woningen. „Daar is sprake van zeer krappe woningmarkten met een groot tekort aan aanbod”, zei Jaarsma.