Koeweit wil verlaging olieproductie verlengen

Koeweit is voorstander van een verlenging van de productieverlaging die is afgesproken door oliekartel OPEC en andere grote olieproducenten zoals Rusland. Volgens het OPEC-lid is meer tijd nodig voor de oliemarkt om in balans te komen.

De OPEC heeft samen met niet-leden zoals Rusland sinds begin dit jaar de productie verlaagd om zo de lage olieprijzen te stutten. Die afspraak loopt tot en met juni. Koeweit stelt nu voor om die periode te verlengen omdat de olieprijzen nog steeds laag blijven, aldus de olieminister van de Golfstaat.

Ook OPEC-leden Irak en Angola hebben aangegeven bereid te zijn tot een langere productieverlaging. Saudi-Arabië, het belangrijkste lid van het oliekartel, zette onlangs de deur op een kier voor een verlenging, nadat de Saudi’s eerder juist stelden dit niet nodig te vinden.