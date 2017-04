Kleine winsten op Europese beurzen

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag licht hoger aan de handelsdag begonnen. Ook de andere graadmeters in Europa openden overwegend met kleine plussen. Daarmee houdt het positieve sentiment op de beursvloeren, dat maandag ontstond na de uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, voorzichtig aan.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 524,73 punten. De MidKap kreeg er 0,5 procent bij op 771,15 punten. Parijs, Londen en Frankfurt wonnen 0,1 procent.

Randstad wist de aandacht op zich gericht en steeg bijna 2 procent, waarmee het de grootste winnaar in de AEX was. De uitzender had afgelopen maanden opnieuw de wind in de rug dankzij het economische herstel in Europa. Randstad boekte weer een sterke omzetgroei en verwacht de stijgende lijn voorlopig vast te kunnen houden.