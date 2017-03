Kleine winst op dalende omzet TMG

Telegraaf Media Groep (TMG) heeft vorig jaar een kleine winst in de boeken gezet, op een verder dalende omzet. Dat meldde het mediabedrijf woensdag.

TMG, dat in een overnamegevecht is terechtgekomen tussen het Vlaamse Mediahuis en Talpa van John de Mol, realiseerde vorig jaar een winst van 1,6 miljoen euro. Dat kwam onder meer door een boekwinst op de verkoop van Sky Radio en een belastingbate. In 2015 zette TMG nog een verlies van bijna 24 miljoen euro in de boeken.

De opbrengsten van TMG daalden vorig jaar met bijna 7 procent tot 421 miljoen euro. De inkomsten uit advertenties liepen sterk terug, terwijl ook de inkomsten uit abonnementen daalden.

TMG zal de cijfers, waarop nog geen accountantscontrole is toegepast, volgens een zegsman woensdag niet verder toelichten. Ook de aandeelhoudersvergadering die voor 19 april op de agenda stond, is uitgesteld vanwege „de bijzondere situatie” waarin het bedrijf verkeert.

De commissarissen van TMG zetten onlangs de raad van bestuur buitenspel en spraken hun voorkeur uit voor het bod van Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van TMG-grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek. Talpa, maar ook de ondernemingsraad van TMG, stapten daarop naar de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof.

Mediahuis en VP Exploitatie bieden 6 euro per aandeel voor TMG, terwijl Talpa zijn bod maandag verhoogde naar 6,50 euro per stuk. Het bedrijf van De Mol heeft inmiddels 24 procent van de aandelen TMG in handen, maar Mediahuis kan met zijn partner in ieder geval rekenen op circa 60 procent van de aandelen.