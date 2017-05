Kleine verliezen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Net als in Europa verwerkten beleggers op Wall Street de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezing, die overigens al was ingeprijsd in de markt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 20.983 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2397 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging ook 0,1 procent omlaag, tot 6094 punten.

PPG Industries stond opnieuw in de belangstelling. De Amerikaanse verfproducent kreeg maandag ook bij de derde poging om zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel in te lijven nul op het rekest. Kenners menen dat PPG zich nu beraadt op een vijandige overname. PPG verloor 1,1 procent.

Ook was er overnamenieuws op Wall Street. Televisiebedrijf Sinclair Broadcast Group neemt voor bijna 4 miljard dollar branchegenoot Tribune Media over. De overname hing al enige tijd in de lucht. Het aandeel Tribune klom ruim 4 procent. Ook mediaconcern 21st Century Fox zou interesse hebben gehad in een overname van Tribune.