Kleine plus voor beurs Amsterdam

De AEX-index van de beurs in Amsterdam stond dinsdag in het eerste handelsuur licht in de plus. De beurzen elders in Europa lieten een wisselend beeld zien. Beleggers krijgen aardig wat macro-economische cijfers te verwerken. De AEX noteerde na drie kwartier handelen 0,1 procent hoger op 535,90 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 799,23 punten. Parijs verloor 0,3 procent, maar Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet weten dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal met 3,4 procent is gegroeid op jaarbasis. Dat is de sterkste groei sinds 2008.

Europees statistiekbureau Eurostat publiceert later in de ochtend een eerste schatting over de groei van de economie van de eurozone. Verder meldt onderzoeksinstituut ZEW gegevens over het Duitse beleggersvertrouwen. Uit de VS komt informatie over de woningbouw en de industriële productie.

In de AEX was telecombedrijf KPN de sterkste stijger met een plus van 1,5 procent. Branchegenoot Altice stond onderaan de hoofdindex met een min van 1,4 procent.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis ging aan kop in de MidKap met een koersstijging van 1 procent. Roestvrijstaalbedrijf Aperam sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 1,5 procent.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam won biotechnoloog Pharming 3,6 procent. Het bedrijf heeft een nieuwe financieringsfaciliteit van 100 miljoen dollar gesloten die voordelen biedt voor de onderneming.

In Londen sprong telecomgigant Vodafone bijna 4 procent omhoog, na bekendmaking van jaarcijfers en positieve vooruitzichten. De Britse prijsvechter easyJet dook 6 procent in het rood na een fors verlies in de eerste helft van het gebroken boekjaar.

De euro was 1,1028 dollar waard, tegen 1,0983 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,5 procent omhoog tot 49,08 dollar. Brent klom 0,5 procent tot 52,10 dollar per vat.