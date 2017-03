Kleine openingswinsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend. De agenda is vrijwel leeg en biedt tijdens de handelsdag alleen toespraken van verschillende bestuurders van de Federal Reserve. Daarbij zal vooral worden gelet op aanwijzingen voor de timing van de volgende renteverhoging in de VS.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,3 procent hoger op 20.959 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,3 procent tot 2380 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,4 procent omhoog tot 5923 punten.

Bij de bedrijven wist onder meer General Mills (plus 0,6 procent) de aandacht op zich gericht. De maker van ontbijtgranen als Lucky Charms en Cheerios zette over het afgelopen kwartaal een winst in de boeken die hoger was dan analisten hadden verwacht.

Apple klom 0,8 procent. Het technologiebedrijf kondigde een rode versie van de iPhone aan en een goedkopere iPad.