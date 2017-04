Kleine minnen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn de handelssessie woensdag met kleine verliezen aangevangen. Het kwartaalcijferseizoen staat voor de deur. Delta Air Lines gaf midweeks als een van de eerste grote bedrijven een kijkje in de boeken. Donderdag volgen onder meer de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citigroup.

De Dow-Jonesindex opende 0,1 procent lager op 20.628 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,2 procent in de min op 2350 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 5860 punten.

Delta Air Lines opende met een winst van 2,4 procent. Het luchtvaartconcern zag de winst in het eerste kwartaal fors dalen, vooral door de hogere brandstofprijs. De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM had daarnaast nog altijd last van overcapaciteit op veel routes, waardoor de ticketprijzen onder druk stonden. Toch viel de winst hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Technologiebedrijf BlackBerry won 18 procent. BlackBerry heeft een vergoeding toegekend gekregen van bijna 815 miljoen dollar van chipconcern Qualcomm in een schikkingszaak rond royaltybetalingen. Het aandeel Qualcomm leverde 2 procent in.