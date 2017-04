Klein verlies voor AEX

De beurs in Amsterdam is woensdag licht lager aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Beursplein 5 verwerkten onder meer de kwartaalcijfers van KPN. Verder gaven onder meer Unibail-Rodamco en Kas Bank een kijkje in de boeken.

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 523,09 punten. De MidKap zakte 0,1 procent, tot 776,55 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stonden vrijwel vlak

KPN stond 1,3 procent hoger en was daarmee lijstaanvoerder in de hoofdindex. Het telecombedrijf wist in het eerste kwartaal meer winst te boeken op een omzet die opnieuw iets lager was dan een jaar eerder. De opbrengsten stonden onverminderd onder druk door de achteruitgang op de zakelijke markt.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco dat in Nederland zijn opbrengsten sterk zag krimpen, ging 0,9 procent omlaag en behoorde daardoor tot de sterkste dalers in de AEX. Bij de kleinere fondsen won Kas Bank 3,5 procent. De winst en baten van de effectendienstverlener namen toe.