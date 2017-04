Klant koopt straks romige melk van Floortje 30

Onder de naam Elke Melk wil boer Matthijs Baan een nieuw zuivelconcept op de markt brengen. De 36-jarige melkveehouder uit Molenaarsgraaf wil de melk van elke koe apart verpakken en in de supermarkt te koop aanbieden. Op de verpakking staat van welk dier de inhoud afkomstig is. „Je kunt dan romige melk van Floortje 30 kopen, een bijzondere beleving”, denkt de boer.

Het idee ontstond toen Baan gevraagd werd om mee te doen aan een masterclass in Rotterdam waar ook de Wageningse universiteit bij betrokken was. „Ondernemers leerden tijdens die cursus hoe ze hun producten kunnen aanbieden aan consumenten in de stad”, zegt hij.

De melkveehouder hoorde andere deelnemers vol trots vertellen over hun kaas, peren, aardbeien en groente. „Dat zette mij aan het denken. Ik ben trots op mijn boerderij en op mijn koeien, maar niet direct op mijn melk. Die verdwijnt in de melktank. Die wordt na drie dagen leeg gezogen en dat is het dan.”

Robots

In zijn zoektocht naar een casus voor de masterclass besloot hij de nadruk te leggen op de ”beleving” van melk. „Ik bedacht iets wat leuk en leerzaam zou zijn: Elke Melk. De robots op onze boerderij, de Hazendonkhoeve, melken de 120 koeien een voor een. Als we de melk nou eens niet naar de tank brengen, maar naar een apparaat dat de melk pasteuriseert en er een etiket bij maakt waarop de naam van de koe en andere informatie wordt vermeld. Denk aan de dag en tijd waarop de koe gemolken is, de leeftijd van het dier, de kalfdatum en informatie over het vet- en eiwitgehalte van de melk. Die informatie maakt het persoonlijk en zorgt voor beleving. Voortaan staat Floortje 30 op tafel.”

Aanvankelijk was het vooral een leuke casus. De reacties waren echter zo positief dat Baan verder ging. „Het werd een uitdaging om de technische obstakels uit de weg te ruimen, maar nu weten we dat Elke Melk inderdaad praktisch uitvoerbaar is.”

De boer stelt dat de melk verser dan normaal, meer vitaminen en enzymen bevat en ook gezonder is en voller van smaak. „Elke Melk is gewoon lekkerder. Dat geldt toch ook voor brood dat net gebakken is? En de kwaliteit gaat er op vooruit, ook al omdat de ‘verdunningsfactor’ vervalt. Tot nu toe komt de melk van alle koeien samen in de tank. Straks wordt de melk van elke koe apart bewaard. Melk die niet aan de eisen voldoet, gaat de put in. Het product is heel traceerbaar: je weet als consument precies van welke dag en welke koe de melk is die je hebt gekocht.”

Smaak

Volgens Baan ‘smaakt’ iedere koe anders. „Net als wijn. Tijdens de masterclass had ik 31 flesjes, allemaal met hun een eigen smaak. In grote lijnen onderscheidden we romig, fris en zoet. Maar er zijn meer mogelijkheden. Denk aan speciale melk voor mensen die moeten aansterken: vol eiwitten en voedingstoffen. Of aan restaurants. Nu staat daar geen melk op de kaart, het product is te algemeen, er zit geen verhaal bij; straks is dat wel het geval.”

De komende tijd gaat Baan aan de slag om het concept breder uit te kunnen rollen. Daarvoor moet de techniek verder ontwikkeld worden en moeten er afspraken komen met bijvoorbeeld een supermarktketen. Hij verwacht dat Elke Melk 1,20 à 1,50 per liter gaat kosten –tussen de prijs van gewone en van biologische melk in. „Binnen een halfjaar moet Elke Melk in de supermarkt verkrijgbaar zijn.”