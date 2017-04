Klachten over prijsafspraken McDonald’s

Hamburgers van McDonald’s zijn vaak duurder in franchisevestigingen dan in eigen restaurants van de fastfoodketen. Volgens consumentenorganisaties in Frankrijk, Duitsland en Italië komt dat door oneerlijke afspraken die het bedrijf maakt met zijn franchisenemers.

De belangenbehartigers hebben hun bezwaren op papier gezet en naar de relevante mededingingsautoriteiten gestuurd. Dat meldt persbureau Reuters, dat de documenten heeft ingezien. McDonald’s zelf weerspreekt de aantijgingen, en stelt dat franchisenemers zelf hun prijzen vaststellen.

Wereldwijd zijn vier op de vijf vestigingen van McDonald’s in handen van zelfstandige ondernemers, die een franchiseovereenkomst met het Amerikaanse bedrijf hebben. McDonald’s leent niet alleen zijn naam aan die restaurants, maar helpt ook bij het vinden van locaties, contacten met toeleveranciers en training en opleiding.