Kift over lege stofzuigerzak krijgt vervolg

Een lege of een volle stofzuigerzak maakt mogelijk toch een verschil in de efficiëntie van een stofzuiger. Een klacht die de Britse producent van zakloze stofzuigers Dyson daarover aanspande bij de hoogste Europese rechter werd donderdag gegrond verklaard. Een lagere rechter moet zich daarom nu opnieuw buigen over de regels omtrent de zuinigheidslabels die op stofzuigers worden geplakt.

Sinds september vorig jaar moeten stofzuigers in de Europese Unie zijn voorzien van een efficiëntielabel. Dyson zette echter vraagtekens bij de tests van de stofzuigers. Dat gebeurde namelijk met lege zakken, terwijl de Britten van mening zijn dat een volle zak de efficiëntie van de machines aantast. De apparaten van Dyson kwamen door de toetsmethode minder goed uit de test.

In 2015 boog een rechter zich al over de klacht van Dyson. De Britten verloren die zaak, maar gingen dus in hoger beroep. De rechter oordeelde donderdag onder meer dat een volle stofzuigerzak in de praktijk kan voorkomen en dat de tests vanuit die optiek gedaan moeten worden.