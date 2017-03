„Kassa rinkelt voor 3D-printers”

Met 3D-printen wordt steeds meer geld verdiend in Nederland. Volgens het economisch bureau van ABN AMRO is de markt inmiddels goed voor zo’n 100 miljoen euro. Daarmee is de omzet ruimschoots verdubbeld ten opzichte van 2015.

De snelle groei komt doordat veel bedrijven die al eerder aan het testen waren met 3D-printen afgelopen jaar ook echt producten zijn gaan verkopen. Medische producten als protheses en kronen en onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart worden nu in toenemende mate op deze nieuwe manier vervaardigd.

De markt voor 3D-printen in Nederland is nog amper in kaart gebracht. ABN AMRO moest voor deze schatting veel bedrijven langsgaan om zo een breed beeld te krijgen. Op basis daarvan voorzien de economen van de bank voor dit jaar een verdere toename van de opbrengsten tot 120 miljoen euro.

Ook Nederlandse fabrikanten van kleine 3D-printers voor op het bureau presteren erg goed. Met die apparaten kunnen consumenten bijvoorbeeld thuis sieraden en iPhone-hoesjes maken. Het onderzoek van ABN AMRO wijst uit dat ook veel mkb-bedrijven dergelijke desktopprinters hebben aangeschaft.

Makers van grote printers voor de industrie zijn nog wat minder actief in dit land. Die worden door het bedrijfsleven dus voornamelijk over de grens aangeschaft.