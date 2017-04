Jumbo en CBL vinden rechter aan hun zijde

Supermarktketen Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hoeven toch geen schadevergoeding aan de producent van leeftijdscontrolesysteem Ageviewers (HEM) te betalen. Het gerechtshof in Den Haag vernietigde dinsdag een eerder vonnis. Daarmee verdwenen de vorderingen van HEM in de prullenbak.

Ageviewers werd in 2007 ontwikkeld om effectieve leeftijdscontrole bij de verkoop van alcohol en tabak in de detailhandel mogelijk te maken. Dit gebeurt op afstand via een camerasysteem. Belangrijk aspect daarbij is dat winkelmedewerkers niet belast worden met de controles.

Volgens HEM zou het systeem door supermarkten bewust buiten de deur zijn gehouden omdat het „te goed” zou werken. Dat zou onder meer zorgen voor omzetdalingen. HEM sprak daarbij van kartelvorming tegen Ageviewers, waardoor het niet mogelijk was om op een eerlijke manier de markt te bestieren. Eerder besliste de rechter dat Jumbo en CBL daarmee de mededingingswet hadden overtreden.

Jumbo stelde eerder geheel zelfstandig te hebben beslist om geen gebruik te maken van Ageviewers. Van afspraken met andere supermarkten was volgens Jumbo geen sprake. De supermarktketen en het CBL vonden nu ook de rechter aan hun zijde.

Het is voor HEM nog mogelijk tegen de uitspraak van het hof in cassatie te gaan. Het bedrijf bestudeert momenteel de uitspraak en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.