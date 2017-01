Jongeren vaker maar ook zuiniger uit eten

Jongeren eten het vaakst buiten de deur, maar geven daar per keer wel het minste aan uit. Dat blijkt uit onderzoek dat FoodService Instituut Nederland (FSIN) eind vorig jaar heeft laten doen, en waarvan de resultaten maandag zijn gepubliceerd.

Van de generatie tussen de 18 en 36 jaar eet 29 procent minstens een keer per week buiten de deur. Het is daarmee de groep die het vaakst in bijvoorbeeld een restaurant of eetcafé te vinden is. Daarbij merkt FSIN op dat jongeren ook relatief makkelijk eettentjes weten te vinden die het midden houden tussen een winkel en een restaurant, een segment dat flink in opkomst is. Hun gemiddelde besteding per maaltijd buitenshuis is 19,42 euro.

De zogenoemde millennials zijn daarmee flink zuiniger dan oudere, waarschijnlijk meer kapitaalkrachtige restaurantbezoekers. Zo geeft de leeftijdsgroep tussen de 37 en 50 jaar per bezoek gemiddeld 32,99 euro uit. Babyboomers (tussen de 51 en 70) besteden in doorsnee 30,66 euro aan een etentje buiten de deur, 71-plussers 29,29 euro.