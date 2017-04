Japanse beurs sluit met verlies

De beurs in Japan heeft vrijdag de handelsweek afgesloten met een verliesbeurt. Het sentiment onder beleggers werd gedrukt door onzekerheid rondom de langetermijnplannen van de Amerikaanse president Donald Trump. In een interview sloot hij een „groot conflict” met Noord-Korea bovendien niet uit.

De Nikkei-index eindigde in Tokio 0,3 procent lager op 19.196,74 punten. Technologiebedrijf Sharp zakte 5 procent na presentatie van zijn cijfers.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers in de Japanse hoofdstad flink wat cijfers te verwerken. Zo bleek de industriële productie op maandbasis in maart scherper te zijn gedaald dan verwacht. Vergeleken met een jaar eerder was overigens sprake van een duidelijke groei. De consumentenprijzen stegen in maart op jaarbasis met 0,2 procent en de werkloosheid nam iets af.

Ook elders in het Verre Oosten stonden de beursgraadmeters onder druk. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent in het rood. De Koreaanse Kospi-index verloor 0,2 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries nagenoeg onveranderd.