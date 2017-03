Investeringen tonen weer vooruitgang

De investeringen in Nederland zijn in januari met ruim 6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

De investeringen toonden daarmee herstel van de krimp met 9,5 procent die in december vorig jaar werd gemeten. Dat was de eerste achteruitgang sinds de laatste maand van 2014.

Vooral de investeringen in personenauto’s waren in januari veel hoger dan een jaar eerder, omdat de autoverkopen in januari 2016 nog sterk afnamen door nieuwe belastingregels. In de eerste maand van dit jaar werd ook meer geïnvesteerd in machines, vrachtauto’s en bestelwagens dan een jaar eerder. De investeringen in woningen groeiden ook, maar minder sterk dan in de voorgaande zes maanden.