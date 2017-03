ING stapt uit omstreden pijpleiding VS

ING trekt zich terug als financier van de Dakota-oliepijpleiding in de Verenigde Staten. Dat maakte de bank dinsdag bekend. Het project is omstreden omdat bij de aanleg van de pijpleiding de rechten van een indianenstam die in het gebied leeft, met voeten getreden zou worden.

ING behoorde tot een consortium van zeventien banken dat in totaal voor 2,5 miljard dollar aan leningen had verstrekt. Het aandeel van ING bedroeg 120 miljoen euro. De bank zat al langer met de kwestie in zijn maag, maar kon wegens contractuele verplichtingen de financiering niet zomaar stopzetten.

De vordering is nu verkocht aan een andere partij. „De koper van de lening onderschrijft het belang van een respectvolle dialoog met de stam en andere betrokken groepen”, aldus ING. De bank draait nog wel deels op voor eventuele verliezen als de lening niet kan worden terugbetaald.