ING België biedt lucratief vroegpensioen

ING heeft bij de reorganisatie van de bank in België een zeer ruime vertrekregeling voor 55-plussers afgesproken. Zo’n 1500 medewerkers mogen met vervroegd pensioen en ING zal ze tot aan hun echte pensioenleeftijd maandelijks 60 tot 80 procent van hun huidige loon blijven uitkeren. Indien ze een nieuwe baan vinden, behouden ze hun maandelijkse uitkering, zo heeft de bank laten weten.

Het aanbod is bedoeld voor 55-plussers die minstens tien jaar bij ING hebben gewerkt en is opgenomen in het sociaal plan dat met de vakbonden is afgesproken. Het financiële concern kondigde in oktober een grote reorganisatie aan, waarbij in België ruim drieduizend banen worden geschrapt in de periode tot 2021.

De directie hoopt nu dat er door deze vrijwillige vertrekregeling uiteindelijk niet meer dan circa vierhonderd mensen gedwongen de bank hoeven te verlaten.