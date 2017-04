Inflatie eurozone trekt flink aan

Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten in de eurozone lag in april 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een eerste schatting die statistiekbureau Eurostat vrijdag heeft gepubliceerd. In maart bedroeg de inflatie nog 1,5 procent.

De prijzen van energie stegen ook deze maand het sterkst, gemiddeld met 7,5 procent. Het verschil in inflatie ten opzichte van maart werd evenwel vooral bepaald door de prijzen van diensten, zoals telefonie en internet. Die zijn deze maand een stuk sterker gestegen.

De kerninflatie, waarbij de sterk fluctuerende prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing zijn gelaten, is naar verwachting uitgekomen op 1,2 procent. In maart was dat nog 0,7 procent.