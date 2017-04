IMF is voor sterker toezicht op crowdfunding

Het financiële toezicht op Nederlandse crowfundingplatformen zou verder moeten worden uitgebreid. Dat adviseert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw rapport over de financiële sector in Nederland.

Volgens experts van de instelling hebben autoriteiten hier nu al diverse bevoegdheden met betrekking tot deze kleine maar sterk in opkomst zijnde manier waarop bedrijven tegenwoordig aan financiering kunnen komen. Wanneer die bevoegdheden echter wettelijk worden uitgebreid, dan zou een financiële waakhond als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) sneller op ontwikkelingen kunnen reageren.

Over de gehele linie is het IMF overigens positief over de financiële sector in Nederland. Zo zijn de banken stressbestendig en is het toezicht sinds de crisis versterkt, zo staat in het rapport. Wel worden toezichthouders opgeroepen om de ontwikkelingen in de kwetsbare verzekeringssector goed in de gaten te houden.

De Nederlandsche Bank (DNB) liet maandag weten, samen met de regering en de AFM, werk te zullen maken van de aanbevelingen.