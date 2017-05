IMF geeft kritische adviezen aan Duitsland

Duitsland moet meer doen om de economische groei in het land aan te jagen. Dat vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat de regering in Berlijn maandag onder andere adviseerde om meer te investeren in infrastructuur.

Ook zouden Duitse bedrijven meer moeten worden gestimuleerd om de lonen te verhogen. Dat is niet alleen goed voor onze oosterburen zelf, maar zou ook de inflatie in Europa naar een wat hoger niveau kunnen tillen.

De Duitse economie presteert nu nog altijd goed, maar als er niets verandert zijn de langetermijnvooruitzichten voor het land waarschijnlijk minder gunstig. Volgens het IMF worden er in de grootse economie van Europa nu relatief te hoge belastingen geheven. En met dat extra geld voor de schatkist gebeurt te weinig, terwijl in Duitsland ook nog een aantal hervormingen op zijn plaats zijn, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen.