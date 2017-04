ILT haalt vervoersbedrijf van het spoor

Goederenvervoerder HSL Logistik uit Den Bosch mag vanaf woensdag niet meer op het spoor rijden in Nederland. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten. Het bedrijf blijft volgens de inspectie ondanks meerdere waarschuwingen in gebreke wat betreft de veiligheid. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een veiligheidscertificaat wordt ingetrokken voor het Nederlandse spoor. HSL Logistik vindt de maatregel disproportioneel en wil de inspectie voor de rechter te slepen.

Volgens ILT moet worden ingegrepen omdat anders de kans op ongelukken onaanvaardbaar groot wordt, ook omdat het bedrijf gevaarlijke stoffen als ethanol vervoert. Zo besteedt het bedrijf structureel te weinig aandacht aan de vakbekwaamheid van personeel. Volgens de inspectie reed HSL Logistik het afgelopen half jaar drie keer door een rood sein. De machinisten zijn geschorst. Bij de incidenten vielen geen gewonden.

De ILT concludeert ook dat het zogeheten veiligheidssysteem van het bedrijf niet voldoet aan de wettelijke vereisten en zelfs helemaal niet wordt toegepast. Het vervoersbedrijf kwam op 14 februari onder verscherpt toezicht van de ILT te staan. Vanaf dat moment werd vaker gecontroleerd op de technische staat van de treinen en op vakbekwaamheid van de machinist. Ook zijn er sinds 2015 vijf processen verbaal opgemaakt voor onregelmatigheden met gevaarlijke stoffen.

Directeur Björn Ormeling van HSL Logistik is „geschokt” door de maatregel. „Totaal disproportioneel. We zijn sinds 2008 actief en hebben een hele goede staat van dienst wat betreft de veiligheid. Alleen het laatste half jaar zijn enkele incidenten geweest.” Volgens Ormeling is er niets mis met het veiligheidssysteem, de technische staat van de treinen en de vakbekwaamheid van het personeel. „Er zit niets anders op dan naar de rechter te stappen. Dit heeft te veel consequenties voor ons bedrijf en de 25 mensen die hier werken. De locomotieven kunnen niet stil blijven staan.”