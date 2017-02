IEA: OPEC houdt zich aan productieverlaging

Oliekartel OPEC houdt zich grotendeels aan de productieverlaging die sinds begin dit jaar is ingegaan. Dat meldde het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vrijdag in een rapport.

Volgens het IEA is in januari 90 procent van de beloofde productieverlaging daadwerkelijk uitgevoerd. In november bereikten de OPEC-leden samen met niet-OPEC-lid Rusland een deal om de productie flink te verlagen om zo het overaanbod tegen te gaan en de olieprijzen te stutten. Het belangrijkste OPEC-lid, Saudi-Arabië, verlaagde de productie zelfs nog sterker dan eigenlijk was afgesproken. Rusland houdt zich ook aan de deal.

Ondanks de lagere productie door de OPEC blijft het aanbod op de oliemarkt groot, aldus de IEA. Dit zal volgens de denktank zeker nog tot medio 2017 voortduren.