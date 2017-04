Huizen in eurozone weer duurder

Huizen in de eurozone zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar wederom duurder geworden. De gemiddelde prijs van een koopwoning in de eurolanden lag in het vierde kwartaal van 2016 4,1 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde data van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Nederlandse woningen waren gemiddeld 6,4 procent duurder dan in het vierde kwartaal van 2015. In de gehele Europese Unie stegen de huizenprijzen in doorsnee met 4,7 procent op jaarbasis.

De huizenprijzen in Nederland namen de laatste maanden van 2016 nog een duidelijke vlucht. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar liepen de huizenprijzen in Nederland met 3,2 procent op.

In de eurozone stegen de huizenprijzen op kwartaalbasis gemiddeld met 0,8 procent en ook in de Europese Unie moest door de bank genomen 0,8 procent meer worden betaald voor een koopwoning dan in het derde kwartaal.