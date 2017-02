Hudson’s Bay naar Hoog Catharijne in Utrecht

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay krijgt een vestiging in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne. Het bedrijf heeft daarover een overeenkomst gesloten met verhuurder IEF Berlage, maakte het dinsdag bekend. De noodzakelijke verbouwing begint medio 2018.

Net als in andere steden waar Hudson’s Bay de komende tijd neerstrijkt, is gekozen voor het pand waar voorheen de failliete branchegenoot V&D gevestigd was. In totaal heeft het bedrijf nu de locatie van zeventien nieuwe winkels bekendgemaakt. Het wil er uiteindelijk zo’n twintig openen in ons land.