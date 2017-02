Honderden extra banen door groei bol.com

De gemeente Waalwijk rekent op honderden extra banen als het nieuwe distributiecentrum van bol.com dat nu gebouwd wordt over een paar jaar alweer toe is aan uitbreiding. Het gemeentebestuur heeft dat woensdag geantwoord op raadsvragen naar aanleiding van geplande ontwikkelingen.

Bol.com opent in de tweede helft van 2017 een eigen distributiecentrum in Waalwijk. Bij de opening zal het circa 50.000 vierkante meter grondoppervlakte hebben, wat te vergelijken is met zeven voetbalvelden. Begin dit jaar werd bekend dat de webwinkel nu al plannen heeft voor een uitbreiding. Het bedrijf heeft het oog laten vallen op een perceel van vergelijkbare grootte.

Op korte termijn verwacht de gemeente Waalwijk geen grote vraag naar extra personeel omdat in het nieuwe logistiek centrum personeel komt werken dat in dienst was van Docdata dat voorheen de bestellingen voor de webwinkel afhandelde. Bovendien is in de nieuwe vestiging veel geautomatiseerd.

De vraag naar personeel neemt toe door de groei van Bol.com en zodra over enkele jaren ook de uitbreiding is gerealiseerd. „Het kan uiteindelijk gaan om een uitbreiding met honderden arbeidsplaatsen.”