Home Depot boekt hogere winst

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het eerste kwartaal meer winst behaald, op een hogere omzet. Het bedrijf blijft profiteren van het herstel op de Amerikaanse huizenmarkt waardoor mensen meer uitgeven voor klussen in en rond het huis.

De nettowinst klom naar 2 miljard dollar, van 1,8 miljard dollar een jaar geleden. De omzet nam met bijna 5 procent toe tot 23,9 miljard dollar. De verkoop in winkels die minstens een jaar zijn geopend, ging met 5,5 procent omhoog. Dat is een beter resultaat dan analisten hadden voorspeld. Home Depot telt nu in totaal 2281 winkels met meer dan 400.000 werknemers.

Het concern verhoogde zijn verwachting voor de winst per aandeel in heel 2017. De prognose voor de omzetgroei bleef onveranderd.