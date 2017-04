Hogere opening beurshandel New York

De beurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Opnieuw kregen beleggers op Wall Street een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen, waaronder cijfers van Morgan Stanley, IBM en BlackRock.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,1 procent in de plus op 20.540 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2350 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 5880 punten.

Morgan Stanley ging 3,4 procent omhoog. De kwartaalresultaten die de Amerikaanse bank publiceerde waren beter dan verwacht, geholpen door goede prestaties bij de obligatiehandel.

Technologieconcern IBM opende dinsdag nabeurs de boeken. IBM zag de omzet en winst teruglopen. De omzetdaling was sterker dan analisten hadden verwacht en ook de winstmarge was een teleurstelling. Het aandeel IBM leverde bijna 5 procent in.