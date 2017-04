Hogere kosten drukken winst Ford

Ford heeft in het eerste kwartaal ruim een derde minder winst geboekt dan een jaar eerder. De Amerikaanse autofabrikant kampt met slinkende verkopen en toenemende kosten en investeert bovendien stevig in de ontwikkeling van elektrische en autonome voertuigen.

Ford realiseerde vorig kwartaal een nettowinst van 1,6 miljard dollar, tegen 2,5 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2016. De omzet steeg met 4 procent naar 39,1 miljard dollar. Dit kwam vooral doordat er meer duurdere modellen werden verkocht, terwijl de totale omvang van de verkopen terugliep.

Topman Mark Fields voorspelde onlangs al een winstdaling dit jaar, vooral door investeringen in de toekomst. Ford steekt veel geld in projecten die het concern ook in een toekomst met elektrische, zelfrijdende auto’s relevant moeten houden.

Volgend jaar verwacht Fields de prestaties te kunnen verbeteren, dankzij de introductie van nieuwe modellen. Tot die tijd blijven de resultaten waarschijnlijk onder druk staan, ook omdat de Amerikaanse automarkt pas op de plaats lijkt te maken na de groeispurt van de afgelopen zeven jaar.